3 جرائم قتل وحالتي انتحار في أول أيام العام الجديد

شهد اليوم الأول من العام الجديد 2021 سلسلة جرائم قتل انتهت بمقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وواقعتي انتحار، بينهم سيدة وطبيب في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية.

شاب يقتل شقيقته في الجيزة

ووقعت الجريمة الأولى داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، حيث ذبح شاب في العقد الرابع من عمره شقيقته لشكه في سلوكها، واعترف في محضر الشرطة إنه تخلص من منها لسوء سمعتها قائلا: «غسلت عاري». ألقي القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.

تاجر يتخلص من صديقه بسبب خلافات مالية

وفي الدقهلية كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز اختفاء تاجر ماشية بمركز نبروه بالدقهلية، تبين من خلال التحريات والتحقيقات أن صديقه - تاجر - مواشى قتله وتخلص منه بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وألقى القبض على المتهم.

ذكرت تحريات المباحث أن بداية الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، من ربة منزل، 25 سنة، مقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها تاجر ماشية، 35 سنة، عقب خروجه من مسكنهما وبحوزته مبلغ مالي لشراء بعض رؤوس الماشية، وجرى العثور في وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية وهاتفه المحمول «مُهشم».

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية، 44 سنة، مُقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

قرر المتهم أنه نظراً لكونه مديناً للمجني عليه بمبلغ مالي قيمة شراء ماشية منه ومطالبة المجني عليه المُستمرة له بسداده، فعقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية.

مراهقان يقتلان سائقا لسرقته في الشرقية

وفي الشرقية، تمكن قطاع الأمن العام، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق «توك توك» بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، تبين أن الجثة بها آثار جرح ذبحي في الرقبة، وعثر بجوار الجثة على «كتر».

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان سني ( 16 – 17 مقيمان بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة وقررا باتفاقهما على استدراج أحد قائدي الدراجات النارية «توك توك» لمنطقة نائية والتخلص منه بقتله والاستيلاء على دراجته وإعدادهما سلاح أبيض «كتر» لتنفيذ مخططهما.

طبيب يقفز من شرفة شقته بالطابق السادس

كما شهد أول يوم في العام، واقعة انتحار طبيب أردني الجنسية، حيث تبين أن الطبيب المنتحر قفز من شرفة الشقة التي يقيم فيها بالطابق السادس بمنطقة المنيل بالقاهرة، لمروره بحالة اكتئاب، وتبين من خلال الفحص والتحري أن الطبيب قفز من شرفة شقته لمروره بحالة نفسية سيئة منذ قرابة 6 أشهر، وعثر داخل شقته على أدوية اكتئاب.

وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عروس الحوامدية تنتحر بسبب «غسيل الأطباق»

وفي الحوامدية بالجيزة، تخلصت عروس من حياتها شنقها لكثرة الخلافات الزوجية بعد مرور 6 أشهر من الزواج، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب تأخر الزوجة في غسيل الأطباق، ما دفعها لـ التخلص من حياتها شنقا في غرفة النوم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.