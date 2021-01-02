محافظ المنيا: تطوير مسار العائلة المقدسة أهم المشروعات التراثية

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، في منطقة "دير جبل الطير" بسمالوط، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة على مستوى العالم.

رافق المحافظ، خلال الجولة، نائبه محمد محمود أبو زيد، والعميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، ومحمد سيد، رئيس مركز سمالوط، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

وأضاف المحافظ أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعاُ مع أعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتابع المحافظ أنه تم الانتهاء من الأعمال المقرر تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية، وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.