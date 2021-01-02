فحص 119 ألف تلميذ لاكتشاف أمراض سوء التغذية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاكتشاف أمراض سوء التغذية، حفاظاً على صحة أطفال المدارس، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مشيراً إلى أنه سيتم استئناف أعمال المبادرة مع بداية الفصل الدراسي "التيرم" الثاني.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة قامت بفحص 119 ألف و628 طفلاً وطفلة من تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، في مراكز العدوة ومطاي وديرمواس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، والتي تستهدف اجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، والتي انطلقت من اليوم الأول من نوفمبر الماضي، بالتنسيق مع التأمين الصحي، مضيفاً أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه تم فحص 43 ألف و21 تلميذاً بمدارس مركز العدوة، و32 ألف و307 تلاميذ بمركز مطاي، و44 ألف و400 تلميذ بمركز دير مواس، حيث تهدف المبادرة إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، مشيراً إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

وأضاف أنه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة، وذلك لتنفيذ المبادرة في القرى والريف، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، قبل أيام، انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطنين.