يوم 2 كلمة السر.. شهد تكريم وحيد حامد بديسمبر ورحيله في يناير

بداية 2021 كانت قاسية وصعبة على الوسط الفني، لرحيل أحد أهم وأكبر كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي وحيد حامد، صباح اليوم السبت 2 ديسمبر، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد وعكة صحية استمرت معه لفترة حتى فارق الحياة، تاركًا للفن والجمهور رصيدًا ضخمًا من الأعمال السينمائية والدرامية، ومنها فيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وهم «اللعب مع الكبار»، و«البريء».

يوم 2 من الشهر له ذكرتان مع الراحل وحيد حامد، حيث كان يوم تكريمه في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في ديسمبر الماضي، ورحيله في صباح اليوم.

2 ديسمبر 2020.. تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي

تصفيق حار ودموع ولحظات مؤثرة انتابت الفنانين والحضور في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، أمام كلمة الكاتب الكبير وحيد حامد أثناء تكريمه بمنحه جائزة الهرم الذهبي، تقديرًا لجهوده ومشواره الفني الضخم، وتقديمه لأهم الأفلام والأعمال الدرامية، والتي ناقش من خلالها قضايا ومشكلات المجتمع المصري.

داخل قاعة تتسع لأكثر من 700 شخص، وقف الحضور دقائق احترامًا أمام الكاتب الكبير، تقديرًا لمسيرة فنية امتدت ما يقرب من 50 عامًا، ودموعهم تغلبهم خلال كلمته على المسرح، قبل أن يقدمه للحضور المخرج شريف عرفة، لتظهر على شاشة العرض لقطات من مشاهد لأعمال وحيد حامد، ويدخل هو بعدها أمام الموجودين متكئًا على عصاه.

بدأ «حامد» كلمته بشكر الحضور، وأبدى بسعادته أنه أمام جمع من «عشاق السينما»، ووجه كلمة إلى من رحلوا عن السينما ورافقوه ودعموه خلال مشواره الفني، «شريف رزق الله، ومصطفى أبو حطب، وسمير خفاجي»، وعبر عن رضاه بمسيرته ورحلته الفنية، وما قدمه من أعمال،: «حبيت أيامي».

2 يناير 2021.. رحيل وحيد حامد تاركا خلفه مسيرة فنية ضخمة

واستيقظ الوسط الفني صباح اليوم السبت على خبر وفاة الكاتب والسيناريست الكبير، وحيد حامد، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وبعدها خرج اليوم نجله المخرج مروان حامد ناعيًا إياه الراحل.

وخرج جثمان وحيد حامد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من المشاهير والفنانين أبرزهم، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والفنان كريم عبد العزيز، وأحمد حلمى، وإلهام شاهين، وجمال سليمان، وعزت العلايلي، ولبلبة، وعباس أبو الحسن، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتج محمد حفظي.

كما نعاه عدد من كبار الفنانين أبرزهم الزعيم عادل إمام الذي جمعه بـ«حامد» 10 أعمال هامة في السينما والدراما، وكان السيناريست الكبير صاحب دورًا هامًا في زيادة شعبية «الزعيم»، وخاصة في أول تعاون بينهما في مسلسل «أحلام الفتى الطائر» عام 1978.