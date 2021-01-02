عاجل.. محمود عباس أبومازن يبعث باقة ورود إلى قبر وحيد حامد

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بباقة من الورود علي قبر الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر يناهز 77 عامًا.

وأرسل أبومازن برسالة تعزية جاء نصها: «سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ينعى الكاتب الكبير وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وانتهت مراسم دفن وحيد حامد، منذ قليل، داخل مقابر عائلته، بحضور نجله المخرج مروان حامد والإعلامي محمود سعد والفنان أحمد حلمي الذين قاموا بدفنه داخل قبره، حيث انهار نجل وحيد حامد من البكاء في أثناء دفن جثمان أبيه.