عملان لوحيد حامد ضمن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي.. والشناوي: ظلم

فقدت السينما المصرية أحد أهم ركائزها اليوم بوفاة أشهر كتاب السيناريو وحيد حامد، بعد تعرضه لوعكة صحية ألزمته فراش المستشفيات، ليفارق على إثرها الحياة اليوم عن عمر يناهز 77 عاما، لتبدأ 2021 قاسية على الوسط الفني بوفاة شيخ كتاب السيناريو بالوطن العربي.

شارك وحيد حامد بكثير من الأعمال المهمة في تاريخ السينما المصرية يصل عددها إلى أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًا وما يقرب من 30 عملا دراميا ما بين الإذاعة والتليفزيون، إلا أن رصيده في قائمة أفضل 100 فيلم مصري يضم عملين فقط، «اللعب مع الكبار» بطولة عادل إمام، ومن إخراج شريف عرفة، وفيلم «البرئ» بطولة أحمد زكي، وإخراج عاطف الطيب.

طاق الشناوي: أعمال وحيد حامد ناقشت مشكلات المجتمع

أغلب أعمال وحيد حامد السينمائية لا تقل أهمية عن المتواجدة في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، حسبما قال الناقد الفني الكبير، طارق الشناوي، مشيرًا إلى أن وحيد حامد قدم الكثير من الأعمال الهامة التي تناقش قضايا المجتمع ومشكلاته، وعبر من خلال كتاباته عن المواطنين.

الشناوي: وحيد حامد له أفلام لا تقل أهمية عن المتواجدة بقائمة أفضل 100 فيلم مصري

وأضاف «الشناوي» لـ«الوطن»، أنه على الرغم من وجود فيلمين فقط لوحيد حامد في قائمة أفضل 100 فيلم مصري وهم «اللعب مع الكبار» و«البرئ»، فكان من المنصف أن تضم القائمة ما لا يقل عن 10 أفلام من أعمال «حامد» الهامة، لافتًا إلى بعض الأعمال السينمائية من بينها «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «طيور الظلام»، «التخشيبة»، «الراقصة والسياسي»، وغيرها من الأفلام التي تناقش قضايا هامة.