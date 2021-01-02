البحوث الفلكية عن اقتراب الأرض من الشمس: ظاهرة طبيعية تحدث سنويا

علّق الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، على ظاهرة اقتراب الأرض من الشمس تحت ما يسمى بظاهرى نقطة الحضيض، التي حدثت في الساعة 13:51 والوصول إلى أقرب نقطة لها من الشمس طوال عام 2021 بالكامل، قائلا: «ظاهرة طبيعية وليست شاذة وتحدث كل عام، كما أن الأرض بيضاوية وتدور حول الشمس، وأنها تحدث بشكل سنوي، وهي المسببه للانقلاب الشتوي والصيفي».

وأضاف «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الظواهر الفلكية التي حدثت مؤخرًا سواء كانت في الشهور الأخيرة من العام الماضي 2020، أو حتى ما حدث أمس واليوم ليست بجديدة، وهي ظواهر تتكر سنويًا أو كل فترة، مؤكدًا على أن المعهد القومي للبحوث الفلكية مزوّد بأحدث الإمكانيات التي تهيئ له العمل على أعلى كفاءة، وأن جميع الظواهر طبيعية كاقتران المشترى وزحل تحدث كل 20 عاما.

البحوث الفلكية: علم الفلك بريء من أقوال المنجمين

وأوضح، أن انخفاظ أو ارتفاع درجة الحرارة ليس له علاقة بالظاهرة التي حدثت اليوم بشأن اقتراب الأرض من الشمس، قائلا: «تنخفض درجة حرارة سطح الأرض فى يناير على الرغم من كونها في أقرب مسافة من الشمس، ويرجع ذلك إلى أن أشعة الشمس تكون مائلة، فتخترق جزء كبيرًا من الغلاف الجوي، ما يفقدها جزء كبيرًا من حرارتها».

وناشد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم الانسياق تجاه مروجي الشائعات والتفسيرات الخاطئة فيما يتعلق بالتنجيم والتوقعات لما سيحدث العام الجاري، مؤكدًا على أن جميع التوقعات ماهي إلا تخمينات من عقول مروجيها ولاتمت للحقيقة والواقع والعلم بصلة، لافتا إلى أنه لاعلاقة علم الفلك بكلام المنجمون، مستشهدًا بالحديث الشريف: «كذب المنجمون ولو صدقوا».