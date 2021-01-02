بعد إلزام التعليم عن بعد.. كيفية حجب المواقع المشبوهة عن الطلاب

بداية من اليوم وحتى 16 يناير الجاري، قد يتعرض الطلاب لمواقع غير مرغوب بها سواء التي تضر بالجهاز الخاص بهم أو المواقع الإباحية، بسبب وجودهم على شبكة الإنترنت لفترات طويلة خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة باستكمال الدراسة عن بعد.

ومن جانبهم، يبحث أولياء الأمور عن طريقة لإخفاء وحجب مواقع بعينها حتى لا يتعرض لها أولادهم، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي، وفقًا لموقع «ويكي هاو».

خطوات حجب المواقع غير المرغوب بها

أولًا: يتم الدخول على اعدادات بحث جوجل ومنها قم باختيار تصفية النتائج الإباحية إذا كان متصفحك باللغة العربية، أما إذا كان باللغة الأجنبية فاختار «Filter explicit results».

ثانيا: في الخطوة التالية قم بغلق إعدادات البحث الآمن بعد الانتهاء من التصفية، كى لا يتمكن أحد من تغييرها أو التحكم بها، وسيتطلب ذلك تسجيل دخولك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثًا: قبل مغادرة الاعدادت قم بحفظ التعديلات التي أجربتها من خلال زر الحفظ أو Safe الموجود أسفل شاشة المتصفح .

وكانت أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، قرارًا باستكمال تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا اعتبارًا من اليوم السبت، بعد موافقة مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل الدراسي لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

وشمل القرار كذلك الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، وعليه عقد المجلس الأعلى للجامعات، حينها، اجتماعا طارئا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمّن المجلس التوجيهات الصادرة، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات.