تعرف على منصات التعليم عن بعد في الجامعات المصرية

انتظمت أعمال الدراسة للعام الجامعي الجديد، بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، في اليوم الثاني من انطلاقها، أمس السبت، وسط عدد من الإجراءات الاحترزاية المشددة للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب في إطار إجراءات الدولة لمجابهة كورونا، إضافة إلى تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، الإطلاق التجريبي الموحد لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات واستخدامها في نظام التعليم الهجين، والمنصات كما يلي:

المنصة التعليمية مايكروسوفت وBlue Cloud

- يتم استخدامهما في العديد من الجامعات العالمية، وأول منصتين رقميتين من نوعها لتقديم الخدمات التعليمية.

- تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.

- تتيح منصة مايكروسوفت تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت، لتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.

ووضعت شرطا لتفعيل الحسابات الخاصة بـOffice 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة، كما يلي:

- الدخول على موقع portal.office.com

- التسجيل بالبريد الإلكتروني الجامعي.

منصة جامعة القاهرة Smart CU

هي المنصة الإلكترونية التي أعلن عنها مؤخرا، الدكتور محمد عثمان الخشت، لتدشينها للتعامل مع نظام التعليم الهجين، إلى جانب المنصة الإلكترونية، التي دشنتها وزارة التعليم العالي "مايكروسوفت".

تتضمن المنصة مجموعة من الأنظمة المتكاملة، أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon.

تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

منصة جامعة القاهرة تضم نظاما من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم.