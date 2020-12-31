منصات التعليم الإلكتروني للجامعات بعد قرار استكمال الدراسة عن بعد

ظهور حالات بين صفوف طلبة الجامعات، دفع مجلس الوزراء اليوم لاصدار قرار باستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

كما جاء بالقرار تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها أبرز المنصات الإلكترونية التي تساعد طلبة الجامعات على التحصيل الدراسي.

منصات التعليم الإلكتروني للجامعات

وأتاحت الجامعات عددا من المنصات للتعليم الإلكتروني ومن بينها منصة جامعة القاهرة Smart CU والتي تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة، أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon.

ومن بين الجامعات التي أتاحت منصة للتعليم الإلكتروني على سبيل المثال:

منصة التعليم الإلكتورني لجامعة المنصورة

منصة التعليم الإلكتورني لجامعة جنوب الوادي

منصة التعليم الإلكتورني لجامعة أسوان

منصة التعليم الإلكتروني لجامعة عين شمس

منصة مايكروسوفت وBlue Cloud

وأطلق المجلس الأعلى للجامعات، في أكتوبر الماضي بشكل تجريبي منصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات والتي يتم استخدامهما في العديد من الجامعات العالمية.

كما أنها تتيح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة، كما تتيح منصة مايكروسوفت تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للاستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت، لتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.