عاطل ينتقم من محامي طليقته بإطلاق النار عليه في الدقهلية

أمرت نيابة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق النار على محامي طليقته، مما أدى إلى إصابته بعيار ناري في الكتف الأيسر وآخر أسفل الظهر، بعد حصول المجني عليه على عدة أحكام لصالح طليقة المتهم.

وقررت النيابة مراعاة التجديد للمتهم في الميعاد القانوني، وتحرير صحيفة حالة جنائية "فيش وتشبيه" للمتهم، وإرسال حرز السلاح الناري والطلقات إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصها، واستخراج المتهم لإجراء المعاينة التصويرية بمكان الواقعة، صحبة المختصين بقسم الأدلة الجنائية، بعد تأمين الحراسة اللازمة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بشأن إصابة المدعو «محمود عادل محمود طلبة»، 34 سنة، محامي، مقيم بقرية «ديو الوسطى»، دائرة مركز السنبلاوين، بطلق ناري دخول وخروج بالكتف الأيسر، وآخر مستقر أسفل الظهر.

انتقل فريق من مباحث المركز لسؤال المصاب، في محضر الشرطة، حيث اتهم المدعو «محمد ن. أ.»، 35 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة «عزبة صقر»، بندر السنبلاوين، بإحداث إصابته، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما بمنطقة «النخيل»، دائرة المركز، كون المجني عليه موكلاً عن طليقة المتهم، وشكه في وجود علاقة بينهما، وقام على أثرها بإطلاق عيارين ناريين من طبنجة بحوزته، محدثاً أصابته وفر هارباً.

وبالعرص علي النيابة العامة، أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولاً لحقيقتها، والاستعلام عن حالة المصاب، وإرفاق التقرير الطبي النهائي الخاص به، والاستعلام عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات مراقبة بمكان الواقعة من عدمه.

وتوصلت التحريات إلى اختباء المتهم في إحدى الشقق السكنية بمنطقة «باكوس»، دائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق بين فرع الأمن العام بالدقهلية والإسكندرية وإدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم، عبارة عن طبنجة ماركة «برتا» عيار 9 مم، وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على نيابة السنبلاوين، التي أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة.