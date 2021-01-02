رئيس جامعة الأهرام الكندية: نسير على خطى السيسي لتطوير منظومة التعليم

عبر رئيس جامعة الأهرام الكندية الجديد، الدكتور صديق عبدالسلام، عن سعادته بتولي رئاسة الجامعة، خلال لقائه بقيادات الجامعة من عمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه.

وأكد «عبد السلام» على أن الجامعة ستشهد طفرة في الفترة المقبلة على مستوى تطوير منظومة جودة التعليم، لتتماشى مع خطط التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والحصول على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم لجميع الكليات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة وتحديث البرامج التعليمية، بما يتفق مع المعايير العالمية، فى إطار خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم الجامعي وبناء الإنسان، ضمن خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وأشار رئيس الجامعة إلى أن خبرته السابقة خلال عمله وكيلًا لكلية طب الإسكندرية، ثم نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجانب تعيينه أمينًا عامًا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تمنحه الثقة في قيادة جامعة الأهرام الكندية، خلال انطلاقتها الثانية التي تضمنت إضافة 3 كليات جديدة في سنتين فقط، ويمثل 50% من قوة الجامعة، بجانب السعي لإنشاء كليتي الطب البشري والتمريض والمستشفى التعليمى الجامعي، لاكتمال منظومة كليات القطاع الطبي، بالإضافة إلى اعتماد برامج الدراسات العليا بكل الكليات، ضمن رؤية الجامعة 2023.

وأوضح عبدالسلام أن جامعة الأهرام الكندية تعد نموذجًا يحتذى به في الجمع بين التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالي المتقدم في كندا والولايات المتحدة وألمانيا وتعزيز الهوية المصرية المتمثلة في منظومة بناء الإنسان المصرى، التى تنادى بها القيادة السياسية.

ووعد رئيس جامعة الأهرام الكندية بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالشركات الدولية ومنح درجات مشتركة ومزدوجة مع جامعات علمية كبرى مما يؤهل خريج الجامعة للتنافس بقوة في السوق المحلي والاقليمي والدولي، حيث إن الجامعة ساهمت منذ إنشائها في 2005 في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي وربطها بالمعايير الدولية.

وأصدر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، رئيس مجلس أمناء الجامعة، قرارًا بتعيين الدكتور صديق عبدالسلام، أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية السابق، رئيسًا لجامعة الأهرام الكندية مع بداية العام الجديد 2021، عقب موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحثى العلمي، خلفًا للدكتور فاروق إسماعيل، المنتهية ولايته.

ووجه «سلامة» الشكر والتقدير للدكتور إسماعيل فاروق على جهوده المثمرة في تطوير جامعة الأهرام الكندية واستمرار ريادتها وتفوقها الأكاديمي والعلمي، خلال رئاسته للجامعة منذ تأسيسها، حيث سيظل علامة مُضيئة في تاريخ الجامعة والتعليم في مصر، والتفاني في العمل خلال توليه المسئولية.