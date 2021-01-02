إشادات عالمية بعرض الألعاب النارية على كوبري «تحيا مصر» لاستقبال 2021

استقبل الملايين حول العالم، السنة الجديدة 2021، في ظل إجراءات احترازية في كثير من الدول منعا لاستمرار تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت مصر ألغت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، لتجنب التجمعات الجماهيرية والحد من انتشار الفيروس، ولكن ذلك لم يمنع المصريين من الاحتفال بطريقتهم.

واحتفلت مصر، بالعام الميلادي، عبر حفل استثنائي بأكبر عرض للألعاب النارية في تاريخ مصر من أعلى كوبري «تحيا مصر»، وتمت إذاعته على عدة قنوات فضائية مصرية في توقيت وبث موحدين.

وأعلنت «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، في وقت سابق على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها استعدت للاحتفال بـ2021 على أعلى مستوى، على غرار أكبر الحفلات على مستوى العالم.

وأوضحت «المتحدة للخدمات الإعلامية» أن هذه الاحتفالية كانت الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة.

من جانبها، اهتمت وسائل الإعلام العالمية، بعرض الألعاب النارية الأكبر في تاريخ مصر، ونشرت وكالة «شينخوا» الصينية، صورا من احتفالية مصر بالعام الميلادي الجديد، معلقة على الصور بقولها، إن الألعاب النارية أضاءت كوبري «تحيا مصر» خلال احتفالات رأس العام الجديد في القاهرة.

وتم افتتاح الكوبري، في مايو 2019، ودخل «تحيا مصر»، موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأعرض جسر بالعالم.

بدوره، قال موقع «أفريقيا نيوز»، إن القيود المفروضة على الحد من انتشار «كوفيد 19» في مصر، أدت إلى بقاء المصريين في منازلهم، موضحا أن ذلك لم يوقف الألعاب النارية.

وأشار الموقع إلى عرض مذهل للألعاب النارية على كوبري «تحيا مصر» في القاهرة، ونشر الموقع فيديو للألعاب النارية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إنه تم إطلاق الألعاب النارية في القاهرة، وتحديدا فوق كوبري «تحيا مصر» أكبر كوبري معلق في العالم، فيما نشرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، صورة للاحتفالات في مصر، وكتبت في تعليقها: «ألعاب نارية تضيء كوبري تحيا مصر منتصف الليل خلال احتفالات ليلة رأس السنة في القاهرة».

وفي سياق متصل، نشرت وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، فيديو على موقع «يوتيوب»، أظهر احتفالات الألعاب النارية من على «تحيا مصر»، وقالت الوكالة معلقة على الحدث، إن مصر، استقبلت 2021 بعروض ألعاب نارية رائعة على الكوبري المصري.

كما نشرت وكالة «رابتلي» الروسية، فيديو للاحتفالات من على «تحيا مصر»، وكتب معلقا على الحدث :«إطلاق ألعاب نارية رائعة فوق كوبري تحيا مصر في القاهرة إيذانا بوصول 2021».