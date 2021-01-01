بأول حلقات العام الجديد.. حنان يوسف في «بنكمل الصورة» على التليفزيون المصري

بمناسبة بدء العام الجديد تناقش الليلة الدكتورة حنان يوسف في الثامنة مساء حلقة خاصة من من برنامجها «بنكمل الصورة» عن أهمية الوعي بالبدايات الجديدة، وذلك بشكل غير تقليدي من خلال أهمية وعي الشباب بهويته وانتمائه وأولوياته لاتخاذ بدايات جديدة ناجحة تساعده على اتخاذ القرار الصحيح والفهم الكامل للصورة.

ويقدم البرنامج على مدار الحلقة نماذج متنوعة من البدايات الناجحة والخطط المستقبلية لإعادة ترتيب الإنسان لحياته بالشكل الصحيح، وكيف يعمل على ذاته في العام الجديد؛ كما يقدم البرنامج تقريرا خاصا عن صورة الإنجاز والبناء الذي بدأته الدولة في 2020 وتكمله في 2021 كنموذج البدايات الصحيحة الواعية تصنعه وكذلك يقدم الفقرات الرئيسية التي يقدمها فريق الشباب في البرنامج حول الوعي بالبدايات طريق للنجاح من كل الزوايا ومن خلال الفقرات المتنوعة في البرنامح مثل حكيم روحاني، ندى ونادين، إحنا والسوشيال ميديا، كنا وبقينا، ناس مننا، إضافة إلى تقديم نماذج من الشباب المتميز الذين حققوا إنجازات مميزة باختيارهم بدايات صحيحة في حياتهم ومساعدة الدولة لهم في المجالات المختلفة.

حلقة تحمل الكثير من المفاجآت

وصرحت الدكتورة حنان يوسف أن هذه الحلقة تحمل العديد من المفاجآت والشخصيات في مناقشة موضوع البدايات كرسالة واضحة تحمل استكمال الوعي لدى الشباب.

يذاع البرنامج اليوم الجمعة 1 يناير 2021 على القناة الثانية بالتليفزيون المصري الساعة الثامنة مساء إعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلامن والإعداد لمي الجراحي وعلي عبدالعزيز نبيل، وإشراف فني وليد حسن ومجدي عبدالعال، والإخراج لعمرو منصور.