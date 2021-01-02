الجيش الجزائري يعلن مقتل عنصرين اثنين من قواته في عملية غرب البلاد

قبض الجيش الجزائري، اليوم، على 4 إرهابيين خلال عملية قرب «بلدة مسلمون» بولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية «الجزائر»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، على موقعها الرسمي، إنه أثناء العملية قتل الرقيب «سعد الدين مباركي»، والعريف أول «عبدالحق قايد عيشوش».

وأضافت الوزارة الجزائرية، أنه بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة، تم التحفظ على مسدس رشاش «كلاشنكوف»، وبندقية من طراز«آر بي كاي»، وبندقيتين مضختين.

بدوره، تقدّم رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي الجنديين وأقاربهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن وحدات الجيش نفذت عمليات، في سياق جهود في مكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ديسمبر الماضي، أسفرت عن نتائج نوعية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وتابعت أن عملية التمشيط، في ولاية جيجل في شرقي الجزائر، مكنت من كشف وتدمير 5 مخابئ للجماعات الإرهابية، كما تم كشف وتدمير مخبأين آخرين بنفس المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت في ديسمبر من العام الماضي، أن قوات الأمن اعتقلت 4 إرهابيين، فيما سلّم آخر نفسه، في «تامنراست» في جنوبي الجزائر.

وذكرت الوزارة الجزائرية في ذلك الوقت، أن الإرهابي الخامس الذي استسلم كان بحوزته رشاش وقاذفتا أر بي جي وذخيرة.

وفي يوليو الماضي، أشارت وزارة الدفاع الجزائرية، إلى أنه في مجال مكافحة الإرهاب، تمكن الجيش الجزائري خلال يوليو الماضي، من القضاء على 5 إرهابيين مع توقيف آخر، بالإضافة إلى 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأوضحت الدفاع الجزائرية، أنه تم تدمير 26 مخبأ للإرهابيين و39 قنبلة تقليدية.