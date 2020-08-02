الجيش الجزائري: القضاء على 5 إرهابيين وضبط سادس خلال يوليو الماضي

تمكنت قوات الجيش الجزائري، خلال شهر يوليو الماضي، من القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف إرهابي سادس و5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وذكرت الحصيلة العملياتية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أنه "في مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش خلال يوليو الماضي، من القضاء على خمسة إرهابيين مع توقيف آخر، بالإضافة إلى خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير 26 مخبأ للإرهابيين و39 قنبلة تقليدية".

وأضافت الدفاع الجزائرية، أنه تم ضبط بندقيتي صيد وبندقية تكرارية و 5 بنادق آلية من نوع كلاشينكوف و 4 مسدسات آلية و 3 مخازن ذخيرة و1000 خرطوشة و 4 قنابل يدوية".

وأشارت الوزراة الجزائرية، إلى أنه في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية تم توقيف 274 مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات مع إحباط 562 محاولة هجرة غير شرعية.

من جانبه، أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، الوزير الأول "رئيس الوزراء"، عبدالعزيز جراد، بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن التحقيق الفوري يشمل الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية، وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر، وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق.

الرئيس الجزائري يوجه بالحصول على لقاح كورونا فور تسويقه

ووجه تبون، اليوم، بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" للحصول عليه فور الشروع في تسويقه.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم: "أصدر اليوم الرئيس عبدالمجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول (رئيس الوزراء) بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد وباء فيروس كورونا، لاقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه".