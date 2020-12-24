هزة أرضية تضرب جنوب الجزائر

شهد جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر، وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر.

وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية، أن الهزة سجلت في حدود الساعة 19 و36 دقيقة بتوقيت الجزائر،

وبدوره، أوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة حدد بـ4 كم جنوب شرق العمارية بولاية المدية، في بيان له.

وفي السياق ذاته، لم تعلن السلطات عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، حتى الآن.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع «روسيا اليوم»، أن الجزائر تشهد عودة للنشاط الزلزالي خلال الفترة الأخيرة، عقب تسجيل هزات ارتدادية في محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، والتي تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات وفقا لمقياس ريختر.