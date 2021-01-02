أول بلاغ من طفل.. السجن 6 أشهر لمشرفة دار رعاية أطفال بوسط البلد

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمود عابدين، بحبس مسؤولة دار رعاية أطفال بمنطقة وسط البلد لمدة 6 أشهر، بتهمة ترويع طفل من نزلاء الدار التي كانت تتولى الإشراف عليها، عبر إجباره على الخروج من الدار ليلا والتوجه لمنطقة العبور إلى مقر آخر للدار.

أول بلاغ من طفل

وأفادت اوراق القضية، أن المتهمة طلبت من الطفل الخروج ليلا من مقر الدار بمنطقة وسط إلي لبلد إلى مقر أخر في منطقة العبور، إلا أن الطفل قرر تقديم بلاغا ضدها في قسم شرطة عابدين، اتهمها فيه بتعريض حياته للخطر وترويعه، ويعتبر ذلك أول بلاغ من طفل ضد مشرفة دار رعاية أطفال، وتم التحقيق في الواقعة وإحالة المديرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق معها، فيما نسبه إليه الطفل في بلاغه الذي حرره بقسم شرطة عابدين.

التحقيقات تدين المتهمة

وأدانت تحقيقات النيابة المتهمة بعد سماع أقوالها، وبررت ما قامت به بأن الطفل عمره أكثر من 12 سنة، وأنه يمكنه الوصول لمقر الدار الأخرى بالعبور بمفرده وأنه قبل انضمامه للدار كان يعيش في شوارع وسط البلد وملم بالشوارع وكيفية التنقل بها.

وانتهت تحقيقات النيابة، بإحالة المتهمة إلى محكمة جنح عابدين بعد أن ثبت لديها من تقرير لجنة الطفل أن مشرفة الدار قامت بترويع اللطفل عن طريق تكليفه بمغادرة الدار التي كان يقيم بها في منطقة عابدين إلى مقر آخر بمنطقة العبور في الساعة الثانية عشرة ليلا، رغم حداثة سن الطفل وخطورة خروجه ليلا على حياته كونه حدثا لا يتمكن من الذهاب للمكان الآخر للدار بمنطقة العبور بمفرده، ولم تقتنع المحكمة بمررات مديرة الدار التي حاولت بها نفي الاتهامات التي وجهها لها الطفل، ورأت في ذلك استهانة واستخفافا بحياته التي كانت معرضة للخطر بشكل كبير، وقضت بحبسها 6 أشهر.