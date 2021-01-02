الشناوي: وحيد حامد ترك جرحا في نفوس محبيه.. والكتابة كانت حياته

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن الكاتب والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد ترك جرحًا عميقًا في نفوس كل محبيه من عامة الشعب والفنانين على حد السواء، وكان صديقًا مقربًا له لما يقرب من 30 عامًا، وحضر معه الكثير من التكريمات والاحتفالات داخل مصر وخارجها: «كان يعتبر الكتابة حياته، ولا يمر يوم بدون عمل».

الشناوي: «حامد» لم يكمل من مسلسل «الجماعة» الجزء الثالث سوى 15 حلقة

وأضاف «الشناوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك جُملا من أعمال الكاتب الراحل وحيد حامد يتم ترديدها مهما مر الزمن، كما وعمل على كتابه مسلسل الجماعة الأول والثاني، وفي الجزء الجديد من المسلسل طلب من الشركة المتحدة عدم العجلة في إنتاج الجزء الثالث من المسلسل، ولم يكمل منه سوى 15 حلقة تقريبا: «كان يكتب على حسب قناعاته، وكان من المؤمنين بضرورة مواجهة الجماعة الإرهابية».

كان لا يكتب إلا وهو خالي الذهن

وأوضح أن «حامد» كان لا يكتب إلا وهو خالي الذهن، ولم يكن يلح على الفكرة ولكن الفكرة هي من تلح عليه، وهو ما أعطى لأعماله زخمًا واستمرارية حتى بعد رحيله: «الأفكار كانت هي اللي بتقوله طلعني واكتبني، ومكنش بيلح على الفكرة أنه يكتبها».

كان مقتنعًا بأن جماعة الإخوان لا يجوز لها الوصول للسلطة

وأكد أنه كان على اقتناع كامل بأن جماعة الإخوان لا يجوز لها الوصول للسلطة في مصر، وعندما وصلوا لحكم مصر عام 2012 أصر على كتابه الجزء الثاني من فيلم «طيور الظلام»، ولم يخش أحدًا وكان ليقول كلمته حتى في ظل قوتهم وسلطتهم في مصر: «لا يملي عنه شئ، ومفيش رضا عنه من السلطة زي ما يشاع، وفيلم البرىء عرض على 4 وزراء قبل إذاعته في التلفاز عام 1986».

وأشار إلى أنه كان صوتا للدولة والوطن والإنسان العادي، ونجح في إيصال صوت المواطن العادي، وهو ما سيجعل أعماله باقية طويلًا ولن تندثر كأعمال فنية أخرى.