أستاذ صحة عامة: البشرية ستنتصر على كورونا في 2021 بشرط الالتزام

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن عام 2021 سيشهد انتصارًا للبشرية على فيروس كورونا «كوفيد 19»، ولكن يشترط تعاون البشرية في توفير اللقاحات والأدوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لأنها السلاح الوحيد للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس: «يجب علينا أن السلاح اللي في ايدينا منضيعوش وخاصة أننا عارفين ومتأكدين أن السلاح فعّال، مشيرًا إلى أن التطعيمات ستتأخر ولكن البشائر كلها خير».

أزمة كورونا ستنتهي خلال 5 أشهر

وأضاف «المر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، على فضائية «Ten»، أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت لقاح فايزر وكل هذه الإشارات تجعلنا نستقبل العام الجديد بطمأنينة ومدركين بأن هذه الأزمة ستزاح خلال 4 أو 5 شهور، لافتًا إلى أن هناك سلالة جديدة ولكنها ليست جديدة على كوفيد ولا على الفيروسات «كل الفيروسات من طبيعتها أنها تتغير وتتحور ويحدث سلالات جديدة منها فهذا شيء ليس غير معتاد ولكنه شيء معتاد من الفيروسات».

جميع السلالات مُسيطر عليها وتدخل ضمن إطار التطعيمات

وتابع، أن كل السلالات الجديدة التي ظهرت كلها لا تخرج عن المكون الجيني الأساسي، ما يفيد بأن التطعيمات التي صدرت ستكون واقية تماما من «كوفيد 19»، مؤكدًا على أن جميع السلالات مُسيطر عليها وتدخل ضمن إطار التطعيمات التي اعتمدت.

ملل المواطنين من الإجراءات الإحترازية يجعل فترة الوباء تطول

وأشار الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال تعزيز الصحة وتقوية المناعة، ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، كل ذلك سيحارب السلالة الجديدة والقديمة، وأن ملل الإنسان من الإجراءات الإحترازية قد يجعل فترة الوباء تطول.