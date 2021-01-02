قرقاش: تحديات جائحة كورونا مستمرة معنا بعد هذا العام

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن تحديات جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، ستكون مستمرة هذا العام وإن اختلفت طبيعة التحديات، مشددا على أن الالتزام الاجتماعي واللقاحات سيكونا أسلحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

اللقاحات ستكون أدواتنا الأساسية في المواجهة

وجاء نص تدوينة قرقاش: «تحديات جائحة الكورونا مستمرة معنا بعض هذا العام وإن اختلفت طبيعة التحديات، الالتزام الاجتماعي واللقاحات ستكون أدواتنا الأساسية في المواجهة، وبينما تواجه العديد من الدول في هذه الفترة صعوبات في التكيّف، تبقى منهجية الإمارات واستعدادها وتجربتها الناجحة ضماننا الأول».

الإمارات تعلن التسجيل الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا

وطرحت الإمارات اللقاح الصيني سينوفارم لسكانها، والتي تبلغ نسبة فعاليته 86% استنادًا إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة، وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن التسجيل الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا، موضحة أن التسجيل الطارئ يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، ولتوفير كل السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يفتي بجواز استخدام المسلمين للقاحات فيروس كورونا

وكان مجلس الإمارات للافتاء الشرعي، أعلى سلطة إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أفتى بجواز استخدام المسلمين للقاحات فيروس كورونا، حتى لو كانت تحتوي على الجيلاتين المأخوذ من لحم الخنزير، جاء ذلك بعد جدل وتزايد التحذيرات من أن استخدام جيلاتين لحم الخنزير، وهو أحد مكونات اللقاح الشائع- قد يعيق عمليات التطعيم في أوساط المسلمين الذين يعتبرون استخدام منتجات لحم الخنزير حرامًا بموجب الشريعة الإسلامية، وبدأت حكومة دبي حملة تطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك» مجانًا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أعلنت عن جدولة رحلات المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير المقبل.