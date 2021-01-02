الهند: نجحنا في عزل واستزراع السلالة الجديدة المتحورة من كورونا

حالة من الهلع شهدتها عدد من الدول على مستوى العالم في أواخر العام الماضي، منذ الإعلان في 14 ديسمبر الماضي عن اكتشاف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، انتشرت بوتيرة سريعة في جنوب شرقي بريطانيا، ما أدى إلى تعليق بعض الدول لرحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا.

عزل واستزراع السلالة الجديدة المتحورة من كورونا

واليوم، أعلنت السلطات الهندية، نجاحها في عزل واستزراع السلالة الجديدة المتحورة من كورونا، المكتشفة في بريطانيا، وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة«تويتر»، إن البلاد نجحت في زراعة سلالة كورونا الجديدة.

والزراعة تعني العملية التي تنمو بها الخلايا في ظل ظروف خاضعة للرقابة، خارج بيئتها الطبيعية.

وأضاف المجلس الهندي، أنه لم يتمكن أي بلد حتى الآن من عزل وزراعة الفيروس المتحور بنجاح، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة مع كل تغييراتها المميزة، يتم الآن عزلها واستزراعها بنجاح من العينات السريرية التي تم جمعها من الوافدين من بريطانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الأسرع انتشارا

وتتميز سلالة كورونا الجديدة بأنها أسرع انتشارا، بينما رجح خبراء أنها ليست بالضرورة أكثر خطرًا من سابقاتها.

وكان رئيس قسم الطوارئ في منظمة «الصحة العالمية»، مايك رايان، قال في وقت سابق، إن ظهور نسخ جديدة من كورونا يُعد جزءا طبيعيا من تطور الفيروس، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ومنحت الأربعاء الماضي وكالة الأدوية البريطانية، الضوء الأخضر للقاح مضاد لكورونا طورته شركة «أسترازينيكا»البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لتسريع حملة التطعيم التي بدأتها السلطات البريطانية مطلع ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وطلبت بريطانيا، 100 مليون جرعة لتطعيم 50 مليون شخص، فيما قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن إطلاق البرنامج سيبدأ في 4 يناير الجاري وسيتسارع بالفعل في الأسابيع القليلة الأولى من 2021.