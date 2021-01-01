أحمد فايق: اكتشاف طفرة ثالثة من فيروس كورونا أكثر انتشارا

كشف الإعلامي أحمد فايق، أن هناك أخبار نُشرت في صحيفة الجارديان البريطانية تؤكد اكتشاف طفرة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، ويقال إنها أسرع انتشارا من الطفرة الثانية التي أعلنت عنها بريطانيا منذ أسابيع.

الطفرة الثالثة

وأوضح «فايق» في برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على قناة dmc الفضائية، الجمعة، أن الصحيفة أشارت إلى أن الإنجليز هم من اكتشفوا هذه الطفرة في عدد من المواطنين القادمين من جنوب إفريقيا، ويقال إن هذه الطفرة جعلت قدرات الفيروس أكثر سرعة في الانتشار، إلا أنه ليس أشرس، وما زال كل شيء خاضع للدراسة والبحث.

تفاصيل الطفرة الثانية

وأضاف، أن بريطانيا سبق وأعلنت عن الطفرة الثانية في فيروس كورونا المستجد، وقالوا إن الطفرة الجديدة مكنت الفيروس من الانتشار بسرعة أكبر تصل إلى 70%، إلا أن علماء آخرين شككوا في هذا الأمر، وقالوا كيف استطتعم أن تحددوا نسبة سرعة الانتشار؟، ولكن باحثون في كية لندن للصحة والطب الاستوائي، قالوا إن الطفرة الثانية التي حدثت جعلت الفيروس أكثر قدرة على الانتشار بنسبة 56% فقط.

القدرة على إصابة الأطفال

وأكد «فايق»، أن الفيروس في الشكل الأولي كان لديه صعوبة في اختراق خلايا الأطفال، وبالتالي كان معدل إصابة الأطفال في الموجة الأولى أقل انتشارًا، إلا أن الطفرة الجديدة جعلت من الفيروس قادرًا على إصابة الأطفال ولذلك أصبح عدد الشباب والأطفال المصابين بالفيروس كبيرًا في الموجة الثانية.

تكوين أجسام مضادة

ولفت، إلى أن إحدى الدراسات أكدت أن من يصاب بالفيروس يكون لديه أجسام مضادة في جسده تؤمنه من الإصابة مرة أخرى بالفيروس لمدة 6 شهور.

أصغر مصاب بكورونا

وأشار الإعلامي أحمد فايق، إلى حالة الطفل محمد أحمد جمال، أصغر مريض بفيروس كورونا المستجد، وهو محتجز حاليا في مستشفىى العديسات بالأقصر، وسمحت إدارة المستشفى لوالدته أن ترافقه في فترة العزل والعلاج، مشددا: «كلنا بندعيله ربنا يقومه بالسلامة».