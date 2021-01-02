التعليم العالي: من الوارد تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام بسبب كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من الوارد تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدا على أن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا بين فئة الشباب سببه عدم اتخاذ هؤلاء للتدابير الاحترازية، وإهمال البعض لها: «فيه شباب محجوزين في المستشفى، وليس للشباب أو كبر السن معيار علمي عن مستوى الإصابة بالفيروس».

نعمل على عدد من الخطوات في اللقاحات الخاصة بعلاج فيروس كورونا

وأضاف «عبدالغفار»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر تعمل على عدد من الخطوات في اللقاحات الخاصة بعلاج فيروس كورونا، وبمجرد حدوث ذلك سيتم إعلانه في وسائل الإعلام: «الرئيس عبدالفتاح السيسي معودنا على كده، منتكلمش في الحاجة إلا لما تخلص».

الدولة تتحرك تجاه كافة اللقاحات

وأوضح، أن الدولة المصرية تتحرك على كافة اللقاحات التي ثبت نجاحها على مستوى العالم، وهناك إجراءات على الأرض تجري من قبل الدولة المصرية للحصول على تلك اللقاحات ووصلت الأمور لمراحل متقدمه جدا، ولا نكتفي أن تكون تلك اللفاحات حصلت على الموافقة من هيئة الأدوية الأوروبية أو الموافقات في البلدان، ولكن كل ما يأتي في اللقاح يتم تحليله بالأراضي المصرية ومن قبل الخبراء المصريين: «بالرغم من وصول اللقاح الصيني لم يتم تداوله، وكنا في انتظار الترخيص الطارئ من قبل العلماء المصريين».

وأكد «عبدالغفار»، على أنه سيتم استكمال العام الدراسي مع بداية 16 يناير عبر تلك المنصات، وكل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لديها القدرة على توفير المناهج عبر المنصات الإلكترونية، حيث أن الدولة تعمل منذ فترة زادت عن العامان على المنصات الإلكترونية، وهناك تكليف رئاسي لتحويل الجامعات الحكومية إلى جامعات ذكية، وكل يوم هناك إعادة تقييم للوضع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء ليست قوية، ولكنها تتأثر بالمستجدات الوبائية الخاصة بالفيروس في مصر.