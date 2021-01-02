الجامعات الخاصة ترحل باقي اشتراكات الباصات للتيرم الثاني

قررت عدد من الجامعات الخاصة الموجودة في محافظات القاهرة والمحافظات على مستوى الجمهورية، ترحيل قيمة اشتراك الباصات لجميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسة خلال فترة تعليق الدراسة التي أقرتها الدولة المصرية مؤخرا وخصمها من قيمة الاشتراك الخاص بالتيرم الثاني للعام الجامعي 2020-2021، مؤكدين أن مصلحة ورعاية الطلاب فوق كل اعتبار.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه يجرى تنسيق دوري مع الجامعات الخاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأمور تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدة أن القرار تم تطبيقه العام الدراسي الماضي، فترة تعليق الدراسة بالجامعات المصرية بدءا من منتصف مارس الماضي، وذلك بمد قيمة المصروفات الخاصة بالباصات لطلاب السنوات النهائية وترحيل قيمة المصروفات لطلاب سنوات النقل إلى العام الجاري، لافتا إلى أنه تم مخاطبة جميع الجامعات بتذليل جميع العقاب فيما يتعلق بهذا الشأن.

الجامعة البريطانية: طبقنا القرار العام الماضي ونلتزم بواجبات الطلاب

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، إن مجلس أمناء الجامعة قرر ترحيل القيمة المتبققية من قيمة الاشتراك الخاص بالباصات لخصمها من قيمة اشتراك التيرم الثاني بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة طبقت مثل هذا القرار العام الماضي مع جميع طلاب الفرق سواء بالسنوات النهائية أو سنوات النقل، مؤكدا أن مجلس الجامعة شدد على الالتزام بواجبات الطلاب وحقوقهم.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إنه سيتم احتساب قيمة ما تبقى من اشتراك للتيرم الأول في جميع الخدمات التي تقدم للطالب مقابل رسوم كاشتراكات الباصات، وسيتم خصمها من قيمة اشتراك بالتيرم الثاني فور انطلاق الدراسة به.

وكان مجلس الوزارة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أعلن أول أمس الخميس، تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة أسبوعين واستمرارها من المنزل، فضلا عن تأجيل الامتحانات لبعد إجازة منتصف العام الدراسي بعد 20 فبراير.