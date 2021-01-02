حازم طه عن وحيد حامد: كان وفيا لأصدقائه ودراما في حد ذاته

قال حازم طه، الإذاعي والإعلامي الكبير، إن رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ76 عاما هو خبر حزين أثر في الكثير من فنانين والمواطنين على حد سواء: «كان رجلا وفيًا لأصدقائه».

بعض الكلمات اللي قالها في أفلامه حكم وأقوال مأثورة

وأضاف «طه»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن كافة المخرجين والفنانين الكبار حضروا في احتفالية كتابه الأخيرة «الفلاح الفصيح»، كما أن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي قبيل وفاته أسعده كثيرًا وأثر في نفسيته: «بعض الكلمات اللي قالها في أفلامه حكم وأقوال مأثورة».

كان يحارب على أن تخرج كلماته للنور

وأوضح أن وحيد حامد كانت بدايته الأولي في الإذاعة المصرية، وكان قد تخرج فى كلية الفلسفة وكانت مناقشاته عميقة ودائما ما يدلي بأفكاره، كما وقف أمام التيارات المظلمة ولم يكن ليجامل أحدا: «بعض الحاجات اللي كان بيكتبها والرقابة تمنعها كان يقف يحارب عليها ولا يوافق على حذفها».

رجل صلب وكافة مواقفة كان مؤمنا به

وأكد «طه» أنه كان رجلا صلبا وكافة مواقفة كانت تحظى بالصلابة، وكان مؤمنا بما يقوم به وكان يستمع إلى أعماله بشكل مترقب ومتخوف من آراء الجماهير فيه: «كان بيشاهد أعماله الفنية وهو خائف ومترقب، وأعماله كانت علامات في تاريخ الدراما الإذاعية».

وأشار حازم طه، الإذاعي والإعلامي، إلى أنه عبر عن الشعب المصري حيث أنه لم يكن ليكتب في المكاتب الفخمة، ولكنه كان يجلس على المقاهي الشعبية ومقاهي أسفل الأرض، أو أمام النيل: «علشان كده كل أعماله باقيه في نفوس المواطنين العاديين، وكان بيقعد على ترابيزه على القهوة لمدة 4 ساعات يوميا ويخلص ويقوم يروح زي الموظف، وكان دراما في حد ذاته».