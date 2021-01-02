صابرين ناعية وحيد حامد: كان قلمه سلاحا للدفاع عن مصر

قالت الفنانة صابرين، إن الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد لم يكن كاتبا للأعمال الفنية فقط، ولكنه كان يقوم بكتابه المقالات في بعض الجرائد وكان يتخذ من قلمه سلاحا للدفاع عن مصر ووطنه باحترافية واحترام في آن واحد، ولم يكن يكتب في إيا من أعماله الفنية بما يمليه عليه الغير، ولكن كان قراره من عقله.

كان يكتب ما يمليه عليه ضميره فقط

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي مسلسله الذي تم إنتاج جزئين منه «الجماعة» كتب ما أملي عليه ضميره، وكما أوضح مساوئ تلك الجماعة غير أنه حبب بعض مشاهدي الفيلم في الجماعة أيضا: «كان يكتب ما يمليه عليه ضميره فقط، ولم يتدخل أحدا فيما كان يكتب».

تجربه عملها معه فريدة من نوعها

وأوضحت، أن لها تجربة في العمل مع الكاتب الراحل وحيد حامد خاصة في مسلسل «الجماعة»، وخلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي شكر رئيس المهرجان «محمد حفظي» على تكريمه وشكره: «قلبنا كلنا كان واجعنا عليه، وحسينا في المهرجان أننا مش هنشوفه تاني».

كان متصالحا مع نفسه ومع الغير

وأكدت «صابرين» على أن الراحل كان متصالحا مع نفسه ومع الغير، وكانت كافة أعماله الفنية وكتاباته تمس المواطن المصري باختلاف أطيافه وفئاته، حيث ينقل ما يراه في المجتمع من إيجابيات ويحاول تغيير السلبيات.

ميلاده ونشأته

ولد الكاتب الكبير وحيد حامد في 1 يوليو عام 1944، بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، وتزوج من الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا، وانجب المخرج السينمائي مروان حامد.

يعتبر الراحل كاتب سيناريو مصري، عُرف بتقديمه الكثير من الأعمال المهمة والمؤثرة بتاريخ السينما المصرية، كما وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب.