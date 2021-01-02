عزت العلايلي عن وحيد حامد: كان لديه الشجاعة لتجاوز كل الحدود المحظورة

قال الفنان عزت العلايلي، إن الكاتب الراحل وحيد حامد، كان قيمة فنية وفكرية كبيرة جدا، فقد كان يملك كل الجرأة والشجاعة، لتخطي وتجاوز كل الحدود والخطوط المحظورة، فلا نملك إلا أن نصفق له، لأنه كان حريصا دائما على عرض الحقيقة في أعماله بلا تزييف ولا كذب ولا تدليس، مؤكدا أنه كان يملك وعيا سياسيا كبيرا، ترجمه في الكثير من الأعمال الفنية المحترمة، التي لاقت استحسانا من الشارع المصري كله، مشيرا إلى أنه كان يضيف إلى الفكر المصري إضافات عديدة بكل التواضع والسهولة والاحترام.

نجح في نقل الإنسان المصري إلى الشاشة الفنية

وأضاف «العلايللي»، خلال مداخلة هاتفية مع حلقة اليوم الأحد من برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، الكاتب الراحل نجح في نقل كثيرا مما كان يقدم الإنسان المصري، ويضع خبراته وتاريخه وكل ما كان يملكه، في صور درامية محترمة للغاية، وتجلت في الكثير من أعماله.

وكشف أن من أعماله العظيمة كانت مسلسل «الجماعة»، الذي شارك في بطولة جزئه الأول، لافتا أنه أصر على تقديم هذا الدور، رغم أن الكاتب الراحل أخبره أنه دور صغير لا يناسب حجم نجوميته، لكنه رضخ في النهاية امام أصراره على تقديم هذه الشخصية، لافتا «من أول ما قريت كذا سطر من ملامح الشخصية، أعجبت بها، لأنها لخص من خلاله جزء كبير ممن حاجات كتير جدا، وكنت سعيد بالعمل معاه».

من الصعب تعويضة بس مصر ولادة

وأكمل «وحيد حامد قامة فكرية فنية وأدبية، ورحمة الله عليه، ومن الصعب تعويضه، لكن مصر ولادة وكبيرة جدا، واللي انجبت وحيد تنجب غيره وغيره».

وكان قد توفى مؤلف مسلسل «الجماعة»، والكثير من الأعمال السينمائية والدرايمة الأخرى صباح اليوم الأحد، بعد أن كرمه مهرجان القاهرة السينمائي، خلال فعاليات الدورة المنقضية منه قبل أيام ليست بالكثيرة.