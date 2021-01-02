رحيل آخر رجال فيلم «البريء».. وحيد حامد يلحق بـ«زكي وقابيل وعبدالعليم»

أحمد سبع الليل شاب فقير، لم يتلق تعليمه، يتعاطف معه حسين وهدان ويعلمه المباديء الوطنية، ويلتحق بالقوات المسلحة، ثم يُحول إلي حراسة المعتقلات، وهناك يتم غسل مخه وإيهامه أن كل من في المعتقل هم أعداء الوطن، بعدها يتم القبض على صديقه حسين ويحول للمعتقل ذاته، ويلتقي الصديقان فيرفض تعذيب صديقه، يتم حبس الاثنين معا.. كانت تلك أحداث فيلم «البرىء» الذي طرح عام 1986.

نجاح كبير حصل عليه فيلم «البريء»، بعد إعجاب المشاهدين بأداء مجموعة الفنانين الكبار وهم: أحمد زكي «أحمد سبع الليل»، محمود عبدالعزيز «العقيد توفيق شركس»، ممدوح عبدالعليم «حسين وهدان»، جميل راتب «د.علي خليفة»، أحمد راتب «الموظف»، صلاح قابيل «الكاتب رشاد عويس»، حسن حسني «الضابط فهيم»، وسيناريو وحيد حامد وإخراج عاطف الطيب.

واليوم، رحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي خرج ذلك العمل من بين أصابعه إلى النور، ليلحق بسابقيه من رجال العمل، الذين ودعوا الحياة، وتركوا أرثًا فنيًا كبيرا خلفهم.

حسن حسني

في 30 مايو عام 2020، رحل أحد رجال فيلم البريء، وهو الفنان حسن حسني الذي جسّد دور الظابط فهيم.

محمود عبد العليم

وفي 5 من يناير 2016، رحل الفنان محمود عيد العليم الذي جسّد دور الصديق المثقف حسين وهدان.

عاطف الطيب

كما توفي مخرج العمل المخرج عاطف الطيب، في 23 من يونيو 1995.

محمود عبدالعزيز

ورحل الفنان محمود عبد العزيز في 12 من نوفمبر 2016، والذي جسّد شخصية العقيد توفيق شركس.

صلاح قابيل

وفي 3 من ديسمبر 1992، توفي الفنان صلاح قابيل الذي جسّد خلال الفيلم شخصية «الكاتب رشاد عويس».

جميل راتب

وفي 19 من سبتمبر 2018، رحل الفنان جميل راتب الذي لعب دور الدكتور علي خليفة.

أحمد راتب

وفي 14 من ديسمبر 2016، رحل الفنان أحمد راتب الذي لعب دور الموظف داخل الفيلم.