بعد تعيينه اليوم.. السيرة الذاتية لرئيس حماية المنافسة الجديد

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار رقم 640 لسنة 2020، بتعيين الدكتور محمود أحمد ممتاز، رئيسًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتكشف السيرة الذانية لممتاز، أنه حاصل على درجة الدكتوراة في قانون واقتصاد المنافسة من كلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودبلومة التسويق من كلية شارترد بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

ويعد آخر منصب تقلده ممتاز هو مسئول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي بمقره الرئيسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان مسؤولا عن عدة ملفات تخص حماية المنافسة وتنمية القطاع الخاص والمنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا منذ أغسطس 2018.

ويعد الدكتور ممتاز من أحد مؤسسي جهاز حماية المنافسة المصري؛ إذ عمل بالجهاز من بداياته، وآخر منصب شغله هو مدير إدارة سياسات المنافسة بالإضافة إلى إدارة القضايا والبحوث بجهاز حماية المنافسة المصري حتى يونيو 2018.

وخلال عمله بجهاز حماية المنافسة المصري، عمل على العديد من القضايا في مجال حماية المنافسة بمعظم قطاعات الاقتصاد المصري، و عمل على توصيات تعديل العديد من مشاريع القوانين والقرارات الحكومية المقيدة للمنافسة، ووضع دليل توافق الشركات مع قانون حماية المنافسة، ونظم العديد من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات المحلية والأجنبية بقانون حماية المنافسة، والمشاركة في تدريب قضاة المحاكم الإدارية والمحاكم الاقتصادية فيما يخص حماية المنافسة وقدم العديد من المحاضرات لمسؤولي المشتريات الحكومية بمركز تدريب هيئة الخدمات الحكومية على كيفية التعرف على التواطؤ في المناقصات، وأنشئ نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة لطلبة الاقتصاد والقانون.

وتلقى تدريبا في العديد من أجهزة المنافسة العالمية كجهاز المنافسة الألماني والإنجليزي والهولندي، وقسم المنافسة بوزارة العدل الأمريكية، ومفوضية التجارة الأمريكية حيث تدرب على أحدث سبل تحقيق القضايا وفحصها وسير العمل وتنظيمه في تلك الأجهزة.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور محمود ممتاز مدرسًا لقانون واقتصاد المنافسة ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعتي هامبورج والقاهرة منذ عام 2016 وسبق وأيضا عمل مدرسًا لقانون واقتصاد حماية المنافسة ببرنامج القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج بألمانيا، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شارك الدكتور محمود ممتاز في برامج تدريب بالعديد من أجهزة المنافسة العربية والأفريقية، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والتشريعي لعدد من نظم حماية المنافسة في الدول العربية والأجنبية.

وللدكتور محمود ممتاز العديد من الإصدارات البحثية في مجال حماية المنافسة في المجلات والدوريات الدولية المعتمدة والخاصة بالبنك الدولي ومجلة المنافسة العالمية، وجريدة قانون المنافسة الأوروبي وتطبيقاته، ودورية مكافحة الاحتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.