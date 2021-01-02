جامعة القاهرة تتعاقد مع «بلاك بورد» لرقمنة التعليم

أبرمت جامعة القاهرة شراكة مع شركة بلاك بورد، المتخصصة فى مجال برمجيات وحلول تكنولوجيا التعليم، لدعم تقنيات وتكنولوجيا تعليم الطلاب بالجامعة. وتوظف جامعة القاهرة نظام إدارة التعلُّم السحابى المتكامل ومنصة Blackboard Learn وحلول الفصل الدراسى الافتراضى، بالإضافة إلى نظام Blackboard Collaborate لإنشاء بيئة تعليمية متصلة تتميز بالمرونة والقدرة على التطوير مستهدفة ما يزيد على 250.000 طالب موزعين على 27 كلية ومركزاً ومعهداً تابعة للجامعة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة: «لقد اخترنا بلاك بورد كشريك تعليمى وتعلُّمى للصعود بعملية التعلُّم نحو المستوى التالى وذلك من خلال نظام إدارة التعلُّم السحابى القوى والمرن وحلول الفصل الدراسى الافتراضى».

وقال أوليج فيجلين، نائب رئيس شركة بلاك بورد أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا أن نتشارك مع جامعة القاهرة ونساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والتعليمية عبر الإنترنت».