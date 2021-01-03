نبيلة عبيد تبكي وحيد حامد على الهواء: كتب جمل محدش يعرف يعملها إلا هو

بكت الفنانة نبيلة عبيد، حزنًا على وفاة الكاتب والسيناريست وحيد حامد أمس السبت، قائلة إنه يمثل قيمة كبيرة للسينما المصرية، وإن الأفلام التي كتبها وجسدتها أضافت كثيرًا لمشوارها الفني: «أول عمل تعاونت معه فيه كان فيلم التخشيبة، ثم الراقصة والسياسي ومنحته رواية إحسان عبدالقدوس، وقال لي إنه سيتصل بي بعد شهر لقراءتها، وبالفعل التقينا وكانت الأمور سلسة وبسيطة ومن هنا قررنا البدء في تصوير الفيلم، وكنا كلنا في حالة من الوهج الجميل، والفيلم ناجح ورائع للغاية».

وأضافت عبيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «أون»: «كتب جمل محدش يعرف يعملها إلا هو، لأنه حاسس بكل حاجة وبعدها عملنا فيلم كشف المستور، وكان بيكتب حاجة مؤخرًا وعدني بها، وكانت شخصية جميلة، وكنت بكلمه من وقت للتاني وأسأله على اسمها، وكان غريب، وكنت أتمنى إني أعمل حاجة حلوة معه».

كتاباته كانت منطقية وتعبر عن كل ما يشعر به

وتابعت الفنانة نبيلة عبيد، أن كتابات وحيد حامد كانت تتميز بالمنطقية وأنه كان يكتب ما يشعر به: «محدش كان يقدر يقول له المشهد غير طبيعي، وعمري ما طلبت منه أغير مشهد، وبالنسبة إلى فيلم الراقصة والسياسي فقد كتبه في شهر، وكان من أجمل الأفلام التي شاركت فيها، وكل الأفلام التي شاركت فيها وكتبها حصلت على جوائز فيها».