التضامن: إيداع فتاة كورنيش النيل دار روضة الحبيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إيداع الفتاة «ش م ح»، والتي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بدار روضة الحبيب.

وأكد محمد يوسف، مسئول فريق التدخل السريع بوزارة التضامن لـ«الوطن»، أن الفتاة بلا مأوى تبلغ من العمر 32 عاما، كانت تتواجد بكورنيش النيل بجوار معهد السكر.

سرقة متعلقاتها

وأكدت الفتاة لفريق التضامن، أنها من محافظة أسيوط مركز ديروط، وأتت إلى القاهرة للعمل بإحدى الحضانات، مشيرة إلى أنها بعد إغلاق الحضانة التي كانت تعمل بها مُدرسة وتقيم بها، أصبحت بلا مأوى، بعد أن تم سرقة كل متعلقاتها.

وأوضح «يوسف» أنه من خلال التنسيق مع المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تشكيل فريق بحث ضم أعضاء فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة، وفريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أنه سبق محاولة إقناعها للانتقال لإحدى دور الرعاية التابعة للتضامن، ولكنها رفضت في البداية وتم إعطائها فرصة للتفكير بالأمر، حتى وافقت بعد معاودة الفريق لمتابعة الفتاة ومناقشتها، قررت الانتقال مع الفريق الى دار روضة الحبيب.

19 مؤسسة لـ كبار بلا مأوى في مصر

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مؤسسات الكبار بلا مأوى، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت، أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى في مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث.