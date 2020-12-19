«التضامن»: انتشارنا في الشارع أدى لتراجع ظاهرة «أطفال بلا مأوى»

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه من الملاحظ تراجع الظاهرة بشكل كبير مؤخرا، والسبب هو التواجد المستمر للفرق في الشارع.

وأضاف يوسف، أنه يتم الاستجابة السريعة للبلاغات الواردة سواء لمنظومة الشكاوى الحكومية، أو على الخط الساخن أو صفحة التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن، مشيرا إلى أن هناك تردد كبير لدى البعض للنزول للشارع، لأنهم أصبحوا على دراية أن الفرق لن تتركهم في الشارع وستبدأ التعامل معهم.

وتابع مدير البرنامج القومي لأطفال بلا مأوى، أن المسح الأول تم عام 2014 لرصد الظاهرة في المحافظات والتي عليها تم إطلاق البرنامج، والأبحاث والدراسات مستمرة على الظاهرة.

وأوضح أن الظاهرة متحركة ومتغيرة، وتنتشر في 13 محافظة وهى «القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد».

وأكمل يوسف، أن الوزارة لديها ولأول مرة قاعدة بيانات لكل الأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية

وأكد أنه تم ربط قاعدة البيانات بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة، وهناك أنظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

21 مؤسسة فى 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال

ولفت يوسف إلى أنه يوجد 21 مؤسسة في 13 محافظة تعمل على تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم ما بين دور الرعاية وأسرهم، بالإضافة إلى أنه يوجد 10 مؤسسات حتى عمر 18 سنة في عدد من المحافظات التي تضم عدد كبير من كبار بلا مأوى.

وأكد أن فرق العمل يتم انتقائهم بدقة ويمرون على اختبارات، وأنه لا بد أن يكون مؤمن بهذه القضية، بالإضافة للتدريب ورفع قدراتهم على كيفية التعامل في هذه الحالات، ويكون منهم أخصائي نفسي، اجتماعي، أنشطة، مسعف، ومسؤول عن إدارة الحالة نفسها.