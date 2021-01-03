في ذكرى مقتله.. تعرف على أبرز المعلومات عن قاسم سليماني

تحل اليوم، 3 يناير 2021، الذكرى الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس» التنابع لـ «الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية بطائرات بدون طيار قرب مطار بغداد فجر يوم 3 يناير من العام الماضي، ومنذ مقتل القائد الإيراني، توترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.

وتوعدت السلطات الإيرانية وعلى رأسها المرشد علي خامنئي، ورئيس البلاد حسن روحاني بالانتقام من قتلة «سليماني»، فيما قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري إن الثأر لدم سليماني لن ينسى مع تقادم الزمن، بينما حذرت واشنطن على لسان مسؤوليها أنها مستعدة للرد في حال هاجمتها طهران، كما حذر السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، إيران من الحسابات الخاطئة، متوعدا برد غاشم وساحق على أي استفزازات من طهران.

ونرصد معلومات عن «سليماني» في ذكرى مقتله:

- التحق سليماني بالحرس الثوري الإيراني منذ نجاح الثورة الإيرانية في.

يوصف بأنه أقوى شخصية في الجمهورية الإسلامية، بعد المرشد الأعلى الإيران

-أطلق عليه المرشد الإيراني لقب الشهيد الحي.

-قاد خلال الحرب العراقية الإيرانية «سبتمبر 1980- أغسطس 1988» فيلق 41 ثار الله.

- أصبح سليماني قائداً لـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني في عام 1998.

-ينسب إلى سليماني الفضل في وضع استراتيجية للرئيس السوري بشار الأسد للتصدي للثورة في بلاده في عام 2011.

-كان سليماني، ينتقل بشكل متكرر بين لبنان وسوريا والعراق.

-كان سليماني العقل المدبر لأنشطة إيران في الشرق الأوسط.

- قال ضابط الاستخبارات الأمريكية، جون ماجواير، لصحيفة «نيويوركر» الأمريكية، في وقت سابق، إن سليماني كان أقوى شخص في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

- اتهمت واشنطن «سليماني»، بأنه العقل المدبر لهجمات على قوات أمريكية بالمنطقة.