وزيرة الصحة: تطعيمات كورونا من المحتمل أن تُصبح موسمية مستمرة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة ستعمل في البداية على تأمين جرعات الأطقم الطبية من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن، كما أن صندوق تحيا مصر سيتولى مهمة تمويل التطعيمات في مصر لغير القادرين، «الناس القادرة ممكن تشارك وتدفع ثمن اللقاحات، وغير القادرة هيكون فيه تمويل ليها من صندوق تحيا مصر».

جائحة كورونا أظهرت مدى تماسك المجتمع المصري

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن كثيرًا من المواطنين القادرين لديهم حماسة بأن يدفعوا ثمن اللقاحات لهم ولغيرهم أيضًا، « خلونا نتشارك .. مصر جميلة جدًا، الجائحة أظهرت قد اية تماسك المجتمع المصري وده اللي شوفناه من خلال الجائحة وتجميع ملايين التبرعات من كل رجال الأعمال وحابه أشكرهم واشكر البنك المركزي والبنوك المصرية».

مصر ستخرج من هذا الوباء بتلاحم أطياف المجتمع

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن صندوق تحيا مصر سيتحمل تكلفة تطعيم غير القادرين من المواطنين بلقاحات كورونا، «إن شاء الله مصر هتخرج من هذا الوباء بتلاحم المجتمع المصري بشكل كبير جدًا ظهر التلاحم ده بشكل جلي جدًا خلال الفترة الماضية».

سنعلن عن آلية تجميع أموال اللقاحات بعد جلوسنا مع صندوق تحيا مصر

وتابعت: «الناس دي اتكاتفوا قبل كده وهما كمان حابين يتكاتفوا في موضوع التطعيمات مش هيبقى سنة ولا مرة واحده، احتمال نخش التطعيمات ده بشكل موسمي، هنعلن عن الآلية بعد ما نقعد في صندوق تحيا مصر عن كيفية الحصول على تبرعات المواطنين بشأن اللقاحات أو كيف يمكن لأي مواطن أن يدفع ثمن تلقحيه».