وزيرة الصحة: المواطن القادر «المفروض» سيدفع ثمن لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المواطن القادر «المفروض» سيدفع ثمن لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهذا المبلغ سيكون بسيطا جدًا وهو تكلفة اللقاح فقط، لكن تكلفة التشغيل تتحملها وزارة الصحة والسكان كونها جزءا من مسؤوليتهم، بينما غير القادرين سيتكفل بهم صندوق «تحيا مصر» طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر دولة قوية ولديها اعتمادات مالية قادرة على شراء اللقاحات

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»: «إن شاء الله تبقى حاجة مستديمة وكلنا نقدر ندي كل الناس ونستديم في هذا الموضوع، القادر هيدفع بشكل بسيط جدًا»، موضحة في الوقت ذاته أنه بفضل الله مصر دولة قوية ولديها اعتمادات مالية قادرة على شراء اللقاحات.

قادرون على توفير احتياجات الدولة من التطعيمات

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر قادرة على توفير احتياجات الدولة من التطعيمات، كونها ثاني اقتصاد في العالم نما بالإيجاب في ظل جائحة فيروس كورونا بعد جمهورية الصين الشعبية، وتم الموازنة بين الصحة والاقتصاد خلال الإجراءات، «إحنا الحمد لله بقالنا 6 أيام في استقرار في أعداد الإصابات في رينج معين».

إحنا دولة ميتخفش عليها من وباء كورونا

وتابعت: «إن شاء الله يعدي كمان شهر يناير وفبراير على خير والدنيا تبقى أحسن، رئيس الوزراء يوميا يتابع معنا باستمرار ويوفر كل الاحتياجات المالية وكل الدعم السياسي واللوجسيتي كله متوفر، الدولة كبيرة وقعدنا مع كل الشركات المنتجة للأكسجين، وفرت لنا ده بقى عندنا مخزون يومي من الأكسجين، الأدوية والمسلتزمات موجودة، الدولة اللي تصنع أكثر من 90% من مسلتزماتها من الأدوية التي يحتاجها المواطنين حاليا هي دولة ميتخافش عليها في ظل هذه الجائحة».