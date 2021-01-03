مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات بشبرا.. ومصرع فتاة أثناء «نشر الغسيل»

لقي شاب مصرعه، حيث طعنه جاره بثلاث طعنات متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهما، بشارع المرجوشى ببهتيم في شبرا الخيمة، جرى نقل الجثة للمستشفى وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إخطارًا بوفاة المدعو «أحمد.م.ع»، إثر إصابته بثلاث طعنات بالصدر والرأس، بشارع المرجوشى بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أحمد.ا.أ»، وجرى ضبطه واعترف بارتكابة للواقعة لخلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

فيما لقيت فتاة بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مصرعها إثر سقوطها من بلكونة منزلها أثناء نشر غسيل الملابس وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع «مريم.س.ش» تبلغ من العمر 15 عاما، تقيم بمنطقة مساكن الضباط بحى غرب شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء قيام الفتاة بنشر غسيل الملابس سقطت من بلكونة منزلها ولفظت أنفاسها الأخيرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها

وتحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.