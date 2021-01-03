«هل يمكن تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا؟».. وزيرة الصحة تُجيب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه في شهر أكتوبر الماضي كانت الدولة المصرية تواجه فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بمستشفيات الحميات والصدر، فضلًا عن 26 مستشفى عزل، موضحة أنه في الموجة الأولى من الفيروس كانت الطاقة السريرية للتعامل مع الفيروس 6600 سرير و1400 رعاية مركزة و715 تنفس صناعي.

لدينا عدد كافٍ من الأسرَّة لمواجهة كورونا في الموجة الثانية

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه في شهر 11 تم إدخال 101 مستشفى لمواجهة الأزمة، وفي شهر ديسمبر دخلت 151 مستشفى، «بقينا نتكلم عن 363 مستشفى شغالة في جمهورية مصر العربية تواجه الجائحة بعدد كافي من الأسرَّة هو العدد الممثال في فترة الذروة المرحلة الأولى».

34 ألف سرير ولدينا سعة لتضاعف هذا الرقم مرتين أو ثلاثة

وتابعت: «عندنا حاليا 34 ألف سرير غير أسرَّة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، عندنا سعة إننا نضاعف الرقم ده مرتين أو ثلاثة في أي وقت، المستلزمات والأدوية تكفي لأكثر من 10 شهور».

وزيرة الصحة تكشف مدى إمكانية تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا

وحول مدى إمكانية تطعيم الأطفال بلقاح كورونا خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن كل العلماء في دول العالم حتى الآن وجهوا بأن المواطنين يتلقون اللقاح من سن الـ 18، لكن ما زالت كورونا حتى الآن بها أبحاث علمية يومية وهناك مستجدات تنشر باستمرار.

أبحاث كورونا العلمية تتم يوميا وسنتابع أي مستجدات

وواصلت: «أي مستجدات بجرعات معينة آمنة للأطفال ستكون مصر من أوائل الدول مساهمة في ذلك».