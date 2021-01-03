الصحة: التحقيق في وفاة مصابين بكورونا.. ولا نقص بالأكسجين في المستشفيات

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الفيديو المتداول لوفاة مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بمستشفى زفتى العام بسبب نفاد الأكسجين، فذكرت أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من الأكسجين لأي نقص قد يحدث في أي مستشفى عام أو خاص، وتم تأمين ورفع كفاءات شبكات الأكسجين.

عملنا على زيادة عدد تنكات الأكسجين بالمستشفيات

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه تم زيادة عدد تنكات الأكسجين في المستشفيات، كما أن زيادة الاحتياج للأكسجين ظهرت بعد اعتماد البروتوكول الجديد العلاجي لفيروس كورونا المستجد في شهر نوفمبر الماضي والذي أكد على أهمية تلقى المواطنين جلسات أكسجين.

لا يوجد نقص في الأكسجين بالمستشفيات

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لا يوجد نقص في الأكسجين بالمستشفيات، وهناك شركات تقوم بملء التنك بشكل يومي، وفي أثناء ملء التنك يكون هناك إتاحة لاستعمال المرضى به، موضحة أن هناك تحقيقا داخليا في وزارة الصحة بشأن ما حدث في المستشفى بزفتى وهناك فريق يحقق وسيعرض على كافة التحقيقات غدا.

هناك تحقيق داخلي في الواقعة في الوزارة فضلا عن تحقيق النيابة

وتابعت: «النيابة العامة تحقق أيضًا، ونؤكد تاني أن الأكسجين متوفر، فيه فائض مؤمَّن للمرضى، هنشوف الحالتين دول توفوا بسبب إيه، لن نتهاون بأي شكل من الأشكال في أرواح مواطنينا، دي أمانة عندنا أنا وزملائي وكل الناس حريصين جدًا على أننا نعرف الحقيقة، دي أرواح وإحنا مستأمنين عليها».

لا يمكن التفريط في أي وسيلة تحافظ على أرواح المواطنين

وواصلت: «لا يمكن أن نفرط في أي حاجة كان يمكن عملها لإنقاذ أرواحهم، وإن كانت المستشفى ساهمت في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح إلا أنه لو حدث خطأ بشكل طارئ لن نتهاون فيه وإن شاء الله نقف على هذه الأخطاء ونقدر نراجع الإجراءات في المستشفى ولا يتكرر حاجة زي كده»، موضحة أن التحقيق سيشمل أيضًا دخول مواطنين عاديين في المستشفى رغم أنها مخصصة لعزل كورونا، وسيرهم في الطرقات بشكل طبيعي.