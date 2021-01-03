وزيرة الصحة: الإصابات المعلنة في «الوبائيات» لا تتجاوز 10% من الواقع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها قامت بعرض تقرير على الرئيس عبدالفتاح السيسي واطلع عليه، حيث يتضمن أن الإصابات المعلنة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في الولايات المتحدة الأمريكية ضعفها من 6 لـ 24 مرة غير معلن أو غير مسجل، كما أن فرنسا ذكرت في تقرير تقول فيه إن العدد المعلن من إصابات كورونا 10% من الإصابات على الواقع، فمن كل 10 حالات يتم تسجيل حالة واحدة.

طبيعة الأمراض الوبائية تسجل وتشخص 10% من إصابات الواقع

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن هذا الأمر لا يعني قصورا في التسجيل، لكن هذه طبيعة الأمراض الوبائية، «اللي بيتسجل ويتشخص مش بيزيد في أحسن الظروف عن 10% عن الواقع في العالم كله، الـ90% الباقيين بدون أعراض أو أعراض بسيطة ويقعدوا في البيت ومش يلجأوا للمؤسسات الصحية ويتعالجوا بسرعة ويرجعوا الشغل».

هذا الأمر ليس موجودا في مصر فقط بل أمريكا وكل دول العالم

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذا الأمر موجود في مصر وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا وفي كل دول العالم، وهو أن ما يرصد يشخص لا يزيد عن 10% عن الإصابات الواقعية.

وزيرة الصحة توجه نصائح للمواطنين للتفادي من الإصابة بكورونا

ووجهت وزيرة الصحة والسكان نصائح للمواطنين بضرورة الحرص على عدم التواجد في الأماكن المغلقة لفترة طويلة سواء كان في العمل أو في أماكن الترفيهية أو في المطاعم أو الزيارات الأسرية، مع الالتزام بالماسكات وهذا أمر مهم للغاية، فضلًا عن غسيل الأيدي بالصابون والماء بصفة مستمرة، «دي حاجات مش مطلوب مننا أننا نستهتر بيها أو نقلل من أهميتها خالص».