إصابة ابنة جابر القرموطي بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا، داعيًا متابعيه بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وكتب القرموطي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏دائما.. الحمد لله رب العالمين.. بنتي وقرة عيني كورونا إيجابي.. هي جميلة وهتمتثل إن شاء الله للإجراءات وتتعافى وإحنا كمان ناخد بالنا.. ربنا يحمي كل الناس من أي أمراض».

في سياق متصل، كان الإعلامي خيري رمضان، قد أعلن قبل 10 أيام تقريباً، من خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»: «عام 2020 تألمت فيه أسر كثيرة، وأبى أن يبتعد إلا وأن يسلمنا لعام جديد بواقع مؤلم.. عمر ابنى عنده كورونا، وعايشين في مأساة، وبيتي بقى معسكر وكلنا عملنا مسحات.. وممنوع الاقتراب»

وكان أعلن أربعة مذيعين إصابتهم في يوم واحد، وهم أحمد سالم، ونانسي نور، وياسمين سعيد ونرمين الشريف.

وأعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «المواجهة مع النفس» عبر قناة «القاهرة والناس»، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب القائمون على الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إصابة الإعلامي أحمد سالم بفيروس كورونا.. الدعاء له بالشفاء العاجل».

في سياق متصل، أصدرت أسرة الإعلامي وائل الإبراشي، بياناً صحفياً، السبت، تعرب فيه عن غضبها الشديد من شائعة تدهور حالة الأخير الصحية بعد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الأسرة في بيانها عبر الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط».

وأضافت الأسرة: «الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة».