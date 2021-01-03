«الصحة»: لدينا أسرَّة للرعاية المركزة غير مشغولة.. يا رب ما نحتاج ليها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المستشفيات المخصصة للعزل من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بنسبة 100% تُعد 101 مستشفى من 363 مستشفى تقدم خدمات أخرى بجانب كورونا، كما ذكرت أن المستشفيات المخصصة لعزل مصابي كورونا نسبة الإشغال بها 40 لـ 45% من الأسرة العادية، وفي الرعاية المركزة 60% وفي التنفس الصناعي 42%.

لدينا استيعاب كبير من أسرة التنفس الصناعي

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنها تحاول توفير رعاية صحيحة في كل حي وفي كل مركز بالمحافظات من أجل التسهيل على أهالينا في التنقل، موضحة أنه ما زالت هناك أسرة متوفرة سواء في العناية المركزة أو التنفس الصناعي وهناك استيعاب كبير بها.

توقعنا زيادة نسبة إصابات كورونا في ديسمبر ويناير

وتابعت: «إن شاء الله ما نحتاج ليهم، بس إحنا مأمنين احتياجتنا، الأسرة دي كلها متزدش عن 30% من أسرة وزارة الصحة، فأي زيادة في الإصابات ممكن نستفيد بيهم»، موضحة أن أعداد فيروس كورونا زادت في الفترة الأخيرة وكان هذا توقع الوزارة منذ أكتوبر الماضي بأن الإصابات ستزيد في ديسمبر ويناير.

بقاء المواطنين في الأماكن المغلقة يزيد من نسبة انتشار كورونا

وواصلت: «الشهرين دول تشهد زيادة في الأمراض التنفسية والوفيات في الأيام العادية في كل دول العالم، مصر زيها زي كل دول العالم، فضلًا عن دخول فصل الشتاء وبقاء الناس في أماكن مغلقة لفترة طويلة قولنا هيبقى فيه انتشار أكثر وبشكل عائلي».

%30 من إصابات كورونا من ربات المنزل

وأردفت: «ده اللي حصل، أكثر 30% من الإصابات من ربات المنزل يليها الناس التي لا تعمل بنسبة 12% ثم الموظف ثم اللي على المعاش هي ناس تقعد في أماكن مغلقة مدة طويلة معرضة أن فيه واحد حامل للفيروس معندهوش أعراض يعدي بقيت الأسرة بسهولة مع الإغلاق نتيجة الشتاء».