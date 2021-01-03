وزيرة الصحة: 3.3% من وفيات مصر ماتوا بسبب كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في عام 2020 من نسبة وفيات مصر بالكامل خلال العام هي 3.3%، موضحة في الوقت ذاته أن المقدم الرئيسي لخدمات فيروس كورونا هي وزارة الصحة كما أنها تستوعب كل الحالات الحرجة.

لا يمكن وفاة حالة بكورونا ويتم تسجيلها هبوط في الدورة الدموية

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن هناك شيئا مهما جدًا في مصر وهي منظومة المواليد والوفيات، وهناك منظومة متكاملة لتسجيلها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فلا يمكن أن يكون هناك حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا ويتم كتابة تقريرها هبوط حاد بالدورة الدموية حتى وإن توفي خارج مستشفيات وزارة الصحة يُكتب وفاة كورونا.

%85 من إصابات كورونا بسيطة.. ممكن ميعرفوش أنهم مصابين

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن أي حالة لجأت للوزارة يتم تسجيلها وتقديم لها الخدمة، وهذا يحدث في كل دول العالم، بينما الحالات البسيطة تشكل 85% من الإصابات، «ممكن أصلا متعرفش أنها مصابة لإما مصابة بحالات بسيطة وتفضل العلاج في المنزل وتتحسن وتروح الشغل تاني وهذا مرصود في العالم كله».

مصر تعلن الأعداد التي تتردد على المؤسسات الصحية وتسجل بنسبة 100%

وأكدت الوزيرة، أن الأعداد المعلنة في العالم بإصابات فيروس كورونا المستجد لا تمثل 10% من الإصابات على أرض الواقع، وهذا ليس في فرنسا فقط أو مصر فقط أو في الولايات المتحدة الأمريكية فقط بل كل دول العالم، فالحالات الصعبة هي من تلجأ للأنظمة الصحية ويتم تسجيلها، ومصر تعلن 100% من الحالات التي تتردد على المؤسسات الصحية ويتم تسجيلها.