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محمود مسلم

عاجل.. غلق طريق السويس من الكيلو 61 وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين

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الوطن
04:25 ص | الخميس 31 ديسمبر 2020
شبورة

شبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، غلق طريق السويس من الكيلو61 وحتي الكيلو 109 في الاتجاهين، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل لحد الضباب، وتحجب الرؤية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

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