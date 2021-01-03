إصابة صاحب معرض موبيليا فى إطلاق نار من مجهول بأسيوط

أصيب صاحب معرض موبيليا بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بطلق ناري أطلقه مجهول وفر هاربًا.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبو تيج، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع إطلاق نار من مجهول وفر هاربًا، وذلك بشارع شنودة الأحمر خلف مجلس مدينة أبو تيج ووقوع مصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة هانى جمال زكريا، 32 عامًا، صاحب معرض موبيليا أثناء وجوده بمعرضه، ونُقل المصاب للمستشفى، وكلفت المباحث بضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم، وجارىي تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.