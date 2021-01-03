السعودية تعيد فتح الرحلات الجوية الدولية بإجراءات جديدة للحجر الصحي

أعلنت المملكة العربية السعودية، إنهاء الإجراءات الاحترازية بشأن انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، وفتح الرحلات الجوية الدولية والسماح بالدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية، بدءا من اليوم، وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، أن القادمين من غير المواطنين إلى المملكة من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول تحددها وزارة الصحة وتنتشر فيها السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، سوف يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، قبل الدخول إلى المملكة، بالإضافة إلى إجراء فحص «PCR» بعد انتهاء المدة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بينما يجري حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية الضرورية القادمين من الدول المنتشر بها السلالة الجديدة، لمدة 14 يوما في منازلهم تحت المراقبة، وإجراء فحصين «PCR»، الأول خلال 48 ساعة من الوصول، والثاني بعد قضاء 13 يوما في الحجر الصحي، أما القادمين من دول سجلت حالات إصابة بالسلالات المتحورة سيجري حجرهم في منازلهم لمدة 7 أيام وإجراء فحص قبل انتهاء مدة الحجر.

وأشارت الداخلية السعودية، إلى أن القادمين من بقية الدول يجري التعامل معهم بالإجراءات المتبعة وهي الحجر 3 أيام مع إجراء فحص «PCR»، أو الحجر لمدة 7 أيام في المنزل.

وكانت أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارا بتعليق الرحلات الجوية ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا، في 20 ديسمبر الماضي، لمدة أسبوع، وجرى تمديدها أسبوعًا آخر ينتهي في 3 يناير الجاري.