شرطة السعودية تتحرك لضبط المعتدين على طبيب مصري: «ضربوه بخشبة» (فيديو)

كشفت مصادر بالجالية المصرية في السعودية، تحرك الشرطة ورجال البحث الجنائي لضبط معتدين على طبيب بيطري مصري يعمل في صيدلية أدوية بيطرية، بعد مشادة، مؤكّدة أنَّه ليس صيدلي وإنما طبيب بيطري.

وأوضحت المصادر أنَّ المشادة حدثت نتيجة خلاف حول توافر دواء معين، فوقع اعتداء على طبيب بيطري مصري يدعى أحمد محمود أبو غنيم من محافظة البحيرة، حيث حدثت المشادة مع شخصين في الأول لكنهما ذهبا ثم عاد نحو 7 أشخاص، ليعتدي عليه أحدهم بخشية على الرأس، متسببًا له بجروح لكنه لم يحتاج إلى خياطة جراحية.

ولفتت المصادر إلى أنَّه خلال ساعات سيتمّ ضبط للجناة، مشيرة إلى أنَّ الشرطة السعودية حضرت إلى مقر الصيدلية البيطرية لنحو 3 ساعات مساء أمس.

ويأتي حادث الاعتداء على الطبيب البيطري المصري، بعد أيام محدودة من مقتل مدرس مصري على يد طالب سعودي لم يعجبه التقدير الذي منحه، إذ أطلق عليه طلقة خرطوش في الرأس، أدت إلى وفاته بعد نحو 3 أيام من الإصابة، بعد تواجده في العناية المركزة، ليتمّ القبض على الطفل لاحقا وإيداعه إحدى دور الرعاية بالرياض.