حبس عاطل هدد سيدة بصورها العارية 6 أشهر في السويس

قضت محكمة جنح السويس، بحبس «ح.ش.ط» عاطل، لمدة 6 أشهر، لاتهامه بابتزاز موظفة عن طريق صور عارية لها.

كانت النيابة العامة بالسويس، استمعت إلى أقوال موظفة بإحدى الشركات وأسرتها بعد تعرضهم للابتزاز، وقالت «م. أ»، أنها مثل غيرها لديها صفحة على موقع «فيس بوك»، وأنها تعرفت من خلاله على شخص أوهمها في البداية أنه يحبها ويتابعها منذ فترة، وخلال فترة التعارف كان يظهر إنه إنسان متدين وعلى خلق، مضيفة «بدأ يطلب مني أن أرسل له صوري وأنا في المنزل بملابس النوم، وللأسف حدث وأرسلت له الصور».

وأضافت الموظفة، أن الصور تضمنت أجزاء من جسدها بدون ملابس، قائلة «أنا نادمة على ما فعلت، ولكني وقتها لم أكن أعرف ما أفعل وكنت تحت تأثيره بدرجة كبيرة، وعندما عدت إلى الطريق الصحيح، وبدأت في الصلاة والابتعاد عن هذا الفعل، طلب مني هذا الشخص أن أنفق عليه، وحصل بالفعل على مبالغ مالية».

وأوضحت، أن الكارثة الأكبر أنه قام بأرسال الصور لأسرتي، وقام بابتزاز والدي بشكل صريح، وإلا سيقوم بفضحي عن طريق نشر الصور، مستغلاً أن والدي موظف باحدي الشركات المعروفة، وعائلة والدي كبيرة وتخشى على سمعتها من الفضائح.

وأشارت الموظفة خلال التحقيقات، أنها اكتشفت أن هذا الشخص قام من قبل بابتزاز موظفة بإحدى شركات البترول، مستغلاً قدرته على الإيقاع بالسيدات، وقام بتصويرها داخل منزله.