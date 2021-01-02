تجديد حبس المتهمين بقتل «خفير» في السويس 30 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس اثنين من المتهمين بقتل خفير بجمعية أهلية، 30 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتله بغرض سرقة أثاث منزلي ومبالغ مالية وتليفون من داخل شقته السكنية بحي الأربعين.

كان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بعثور مواطن على جثة والده داخل شقة سكنية بحي الأربعين.

وشكل فريق بحث بقيادة مباحث مديرية أمن السويس، وانتقل إلى مكان جريمة القتل داخل الشقة السكنية بحي الأربعين، وتبين من التحريات أن القتيل أحمد أبو الحمد قتل داخل شقتة، وأن من أرتكب الجريمة شخصين: عامل بمقهى، وآخر عاطل، كان القتيل يرعاهما خلال الفترة الماضية؛ لأنه ليس لهم مسكن يقيمون به.

ونجح ضباط مباحث مديرية أمن السويس، في القبض على العاطل في البداية، ثم قبض على عامل المقهى الذي هرب إلى محافظة أخرى، بعد ارتكابه جريمة القتل.

وأكدت التحريات واعترافات المتهمين، أنهما نفذوا جريمتهما بعد التخطيط لها، من أجل سرقة أثاث منزل الخفير وأمواله وتليفونه، وأنهم بالفعل بعدها قرروا الهروب خارج المحافظة، خشيه القبض عليهما.